Napoli, Rrahmani, Cajuste e Ngonge lavorano in gruppo: disponibili col Barcellona

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri dell’allenatore Francesco Calzona preparano il match contro il Barcellona in programma domani sera in Spagna allo Stadio Olimpico di Montjuic alle ore 21, valido per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League.

La squadra ha lavorato sul campo iniziando la sessione con attivazione e torello ed in seguito partitina a campo ridotto. Infine una seduta tecnico tattica. La seduta di allenamento odierna porta inoltre ottime notizie con Rrahmani, Cajuste e Ngonge che hanno lavorato in gruppo per tutta la durata della seduta e saranno disponibili per la trasferta di Barcellona.