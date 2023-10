Napoli-Real Madrid, Ostigard fa impazzire il Maradona: 1-0 azzurro (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Leo Ostigard fa impazzire il Maradona e porta in vantaggio il Napoli contro il Real Madrid. Al Maradona mischione da corner e 1-0 con il colpo di testa del centrale che ribadisce in rete dopo la traversa colta da Natan. I tifosi in visibilio, vantaggio azzurro contro i blancos mai battuti dai partenopei nella loro storia. Di seguito ecco il video.