Napoli-Real Madrid 2-3, Ancelotti: “Mani di Nacho non è rigore. Autogol Meret? No, gol Valverde”

“È stata una partita difficile e combattuta fino all’ultimo minuto. Non siamo partiti bene, incassando un gol evitabile. Poi abbiamo iniziato a giocare. Dopo il rigore dubbio del 2-2 abbiamo sofferto, ma l’entrata di Modric ci ha dato la possibilità di controllare al meglio il gioco”. Così Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Real Madrid sul campo del Napoli in Champions League. “Per me quello non è rigore. Valverde ha un gran tiro da fuori, mi viene da ridere a pensare che sia un’autorete di Meret. È un grande centrocampista con un tiro formidabile – aggiunge il tecnico ex Milan, Juve e Napoli -. Bellingham ha straordinarie qualità e personalità, a soli 20 anni. Abbiamo cercato di stare 2 contro 1 con Osimhen. Credo che i centrali abbiano fatto molto bene. Abbiamo sofferto sui palloni aerei, ma contro uno come lui è normale”