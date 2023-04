Napoli-Milan, Spalletti: “A San Siro pagato qualcosa a livello di importanza del club. Felice solo se avanziamo”

“Qualsiasi cosa che riguarda il successo ha due cartelli, ‘entrata’ e ‘uscita’. Non saremmo felici di uscire, saremmo felici solo se passassimo il turno. Se uscissimo qualsiasi consolazione sarebbe magra”. Lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Napoli e il Milan nel ritorno dei quarti di Champions League: “Noi l’esperienza ce la siamo fatta sui campi dove abbiamo dimostrato carattere e personalità, non vedo perché ora dovrebbe essere diversamente. Qualcosa abbiamo pagato a San Siro a livello di importanza del club, ma c’è sempre la possibilità di ribaltare il risultato e mi aspetto che la squadra sappia fare tutte quelle cose che servono in certe partite. Giocheremo la partita per vincere, vogliamo andare avanti, senza fare troppi calcoli ma mantenendo un equilibrio. Noi crediamo di poter fare di più, non c’è nessun rischio dentro la partita, rischiamo la felicità infinita”.

E ancora: “Si possono creare situazioni importanti se si fa una prestazione di alto livello, se siamo intensi, se siamo bravi a trovare gli spazi, a fare quel possesso palla che ci dà la possibilità di esprimere le nostre qualità. Siamo una squadra che deve giocare a calcio. Siamo partiti, da quando è stata riformata questa squadra, con un’idea di calcio. Poi si possono trovare degli accorgimenti per esempio alle ripartenze in cui il Milan ha delle qualità differenti rispetto ad altre squadre. La cura dei dettagli è quella che ci metterà nella condizione di poter essere più bravi di loro”.