Napoli-Milan: Polizia al lavoro per mantenere ordine in vista della sfida di Champions

Tensione a Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Milan. La formazione rossonera ha già fatto tappa nel capoluogo campo monitorata dalle forze dell’ordine. Il lungomare della città, sul quale si affaccia l’albergo in cui risiederà la squadra milanese, è già sottoposto a monitoraggio da parte delle forze di polizia che alle 19 di domani scorteranno i rossoneri verso lo Stadio Diego Armando Maradona per la partita. Al termine dell’incontro i milanisti faranno direttamente ritorno a Milano. Al momento la partita non sembrerebbe da bollino rosso.