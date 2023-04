Napoli-Milan, Pioli: “Sfida delicata e stimolante. Sappiamo di poter vincere”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli al Maradona. “Entrambe le squadre abbiamo le qualità per creare occasioni da gol o per mettere in difficoltà l’avversaria. Sarà una sfida difficile: tutte e due saremo pronte per una sfida delicatissima e stimolante. Per vincere bisogna giocare una partita di grande livello e pensiamo di avere le possibilità di riuscirsi”. Il tecnico rossonero ha poi proseguito: “Il Maradona caricherà sicuramente i giocatori del Napoli ma anche noi. Li continuiamo a studiare volta per volta, teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari. Osimhen? è un grande giocatore, e lo abbiamo studiato affondo”.

Stefano Pioli ha poi concluso: “Brahim sta crescendo tanto, ha grandissima personalità nonostante la giovane età. Gli piace avere pressione e la sa gestire, sta diventando un giocatore di assoluto livello. Mi piacerebbe allenarlo ancora. Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema superato in questi giorni”.