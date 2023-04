Napoli-Milan, intensificati i controlli all’esterno dello Stadio Maradona: rimosse 135 auto

La Polizia Locale di Napoli, in occasione del quarto di finale di Champions League Napoli-Milan, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli agenti hanno elevato 152 verbali per infrazioni al Codice della Strada, hanno prelevato 135 autovetture in divieto di sosta e sono stati 7 i parcheggiatori abusivi verbalizzati, con la denuncia di 3 di questi per la reiterazione dell’attività illecita.