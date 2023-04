Napoli-Milan, Adani: “Kvaratskhelia è stato il migliore, è Osimhen che non lo ha aiutato”

Daniele Adani non ha dubbi e alla Bobo Tv assolve Khvicha Kvaratskhelia per la prestazione in Napoli-Milan, dove sbagliando un rigore ha compromesso le ultime chance di rimonta azzurra, puntando invece il dito contro Victor Osimhen: “Il Milan ha vinto nell’unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e negli ultimi 30 metri aveva più alleati. Il Napoli ha fatto tanti attacchi negli spazi stretti: il migliore dei partenopei è stato Kvaratskhelia, s’è inventato le due occasioni del Napoli che in altri tempi sarebbero stati due gol. In altri tempi avrebbe centrato la porta ma io a un ragazzo del 2001 al 18 aprile non gli muovo critiche: Osimhen poi non gli ha dato una grande mano. La sua partita l’ha fatta: è stato più impreciso, ha tirato con più difficoltà, ma ha fatto una gara di dominio sia all’andata che al ritorno”.