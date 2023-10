Napoli, Garcia: “Real Madrid uno dei club più forti al mondo, domani entriamo in campo per vincere”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigili della sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma alle 21 al Maradona: “Per un allenatore e i giocatori è un momento speciale giocare queste partite. La musica della Champions carica ancora di più il gruppo. Arriviamo da un’ottima partita in campionato, che ci ha permesso di tornare nelle prime quattro. Domani giochiamo contro uno dei più grandi club al mondo. Sarà una partita difficile, ma abbiamo l’ambizione di fare di tutto per vincerla. Abbiamo studiato il Real Madrid, per cercare delle debolezze. La cosa più importante è concentrarci su noi stessi e sulla nostre qualità, che dobbiamo esaltare domani. Dobbiamo essere sereni e tranquilli e giocare da squadra. Hanno sostituito bene Benzema con un giocatore come Bellingham, che sa giocare molto bene dietro le punte. Non dobbiamo sottovalutare Joselu. Ci sono tanti elementi forti tecnicamente, ma anche molto pericolosi sui piazzati. Anche noi abbiamo tante possibilità sia in attacco che in difesa. Sarà una grande gara su tutti i fronti, noi dovremo essere umili e giocare al nostro meglio. Dobbiamo recuperare al meglio perché sarà la quarta partita in nove giorni, non è il massimo per i giocatori, soprattutto per quelli impegnati con le nazionali. Ho fatto girare molto i ragazzi contro Lecce e Udinese in vista di questa partita. Dobbiamo dare tutto fisicamente, poi avremo 5 giorni di riposo”.

“Non è cambiato molto a livello di gioco – prosegue l’allenatore riguardo le vittorie contro Lecce e Udinese – Siamo riusciti a finalizzare meglio le nostre occasioni, che arrivano perché abbiamo il possesso palla maggiore della Serie A. Questo dà anche fiducia ai giocatore, come Kvaratskhelia che è un giocatore unico e che salta sempre l’uomo. Abbiamo preso di più la porta rispetto alle prime uscite, e siamo riusciti a fare il primo gol su piazzato. Io parlo sempre con i miei giocatori, ho creato anche un consiglio dei saggi con i leader della squadra. In tutti i club spesso l’allenatore chiama i giocatori per parlare di qualcosa. Quando ci sono cose di cui parlare se ne parla. Faccio il mio lavoro in ogni situazione”.