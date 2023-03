Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti: “Domani giochiamo la prima finale della stagione, non sottovaluteremo la sfida”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: “Quella di domani può essere la prima finale della stagione, può determinare molto per la squadra e per il club, visto che sarebbe la prima volta ai quarti di finale della storia. Non credo che diventerà un problema la pressione, sono a conoscenza della qualità e della forza dei miei calciatori. Noi non facciamo calcoli per domani, è una cosa sbagliata che ci porterebbe a calare di attenzione. Giocheremo in nostro calcio come se si partisse da 0-0. Loro dovranno fare qualcosa di diverso, perché devono recuperare il risultato dell’andata. Giocheranno probabilmente più alti, anche se la loro qualità più grande è la capacità di ripartire a campo aperto. Noi dobbiamo essere bravi nel valutare e fronteggiare le loro mosse tattiche”.

Il tecnico toscano si è poi soffermato sull’assenza dei tifosi del Francoforte: “Per quanto riguarda l’assenza dei tifosi del Francoforte, è dovuto a quello che è successo all’andata. I nostri tifosi sono andati incontro a situazioni spiacevoli, se c’è il timore che possa succedere qualcosa è giusto che gli organi ufficiali intervengano e prendano decisioni. Quello che è successo non dipende da noi”.

L’allenatore del Napoli ha concluso facendo un punto sulla situazione infortunati: “Raspadori lo volevo portare in panchina, ma abbiamo fatto degli esami e preferisco non rischiarlo e tenerlo fuori qualche altro giorno. Tutti gli altri sono a disposizione, Lozano, Kim e Meret hanno recuperato”.

Accanto a Spalletti era seduto Amir Rrhamani, che ha speso delle parole sull’imminente sfida con i tedeschi: “L’allenatore dell’Eintracht fa bene a caricare i suoi perché loro non hanno niente da perdere, sappiamo che può essere una partita trappola, in Europa League hanno fatto una grande stagione. Per noi passare domani è una grande occasione per fare la storia della società, avvertiamo la pressione ma dobbiamo passare il turno”.