Napoli-Eintracht Francoforte domani in tv: data, canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Domani sera, allo stadio Maradona, si affronteranno il Napoli e l’Eintracht Francoforte, in quello che sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/23. Gli azzurri dovranno difendere lo 0-2 dell’andata, contro la compagine tedesca che cercherà in tutti modi di ribaltare il verdetto dell’andata. Appuntamento dunque alle ore 21.00 sull’app di Amazon Prime Video, per seguire l’intera sfida in televisione.