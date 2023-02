Napoli: biglietti per la trasferta di Champions League contro il Francoforte esauriti in venti minuti

Il responsabile marketing di TicketOne Amedeo Bardelli, è intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della vendita dei biglietti per la trasferta di Champions League della squadra di Spalletti a Francoforte contro l’Eintracht: “Non ci sono stati problemi: sul sito è stata attivata una coda come accade sempre e dove stamattina c’erano 7-8mila persone alla ricerca di un biglietto. La vendita è stata normale, ma i biglietti sono andati sold out in 20 minuti. Il caos biglietti è nato perché migliaia di persone si sono collegate insieme”, spiega Bardelli.