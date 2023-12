Napoli agli ottavi di finale di Champions League: tutte le possibili avversarie

Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions League 2023/2024 e si presenterà al sorteggio di lunedì 18 dicembre in seconda fascia, essendo arrivato, per l’appunto, al secondo posto nel raggruppamento: ecco tutte le possibili avversarie. Gli azzurri hanno evitato la sconfitta con due gol di scarto contro il Braga e così hanno confermato il passaggio del turno. Sarà un sorteggio complesso quello di Nyon, visto che le teste di serie sono molto forti. Due paletti: i partenopei non potranno affrontare squadre italiane e non potranno sfidare il Real Madrid già incontrato nel girone. Di seguito ecco le possibili avversarie.

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI

Una squadra tra le seguenti

BAYERN MONACO

ARSENAL

MANCHESTER CITY

REAL SOCIEDAD

BARCELLONA O SHAKHTAR DONETSK

BORUSSIA DORTMUND O PSG

EVENTUALE ATLETICO MADRID