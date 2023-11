Napoli agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni in vista del Braga

Il Napoli non ha centrato già stasera la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League a causa del pareggio del Braga con l’Union Berlino e del contestuale ko da parte degli azzurri in casa del Real Madrid (che ha vinto il girone), maturato nei minuti finali: ecco allora le combinazioni per vedere la squadra partenopea al secondo posto del girone dopo l’ultima giornata contro i portoghesi. Si tratta, infatti, di un vero e proprio scontro diretto e gli azzurri hanno due risultati su tre, e non solo. Sette punti per il Napoli, quattro per il Braga prima dell’ultima giornata: questo vuol dire che la squadra di Mazzarri può permettersi, oltre alla vittoria, anche di pareggiare. Può persino perdere con un gol di scarto, perché visto l’1-2 in terra lusitana dell’andata, lo scontro diretto sarebbe a quel punto alla pari, ma la differenza reti resterebbe migliore per i partenopei, -2 a -3. Solo con una sconfitta con due o più gol di scarto il Napoli, che a quel punto avrebbe lo scontro diretto a sfavore, sarebbe clamorosamente eliminato.

CLASSIFICA

2. Napoli 7 (8;9)

3. Braga 4 (6;10)

NAPOLI AGLI OTTAVI DI FINALE (COME SECONDA) SE:

non perde contro il Braga

perde con un gol di scarto contro il Braga

NAPOLI TERZO NEL GIRONE E RETROCESSO IN EUROPA LEAGUE SE: