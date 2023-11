Napoli agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni a due giornate dalla fine

Il Napoli delude pareggiando in casa contro l’Union Berlino reduce da dodici sconfitte di fila, ma in fin dei conti resta comunque vicino alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco allora tutte le combinazioni aggiornate a due giornate dalla fine. Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid, pur rischiando in avvio, hanno conquistato il pass per gli ottavi già stasera, trovando la quarta vittoria su quattro e il 29 novembre ospiteranno gli azzurri con l’obiettivo di blindare anche il primo posto. La squadra di Garcia, invece, ha ora bisogno di una vittoria col Real Madrid per chiudere la pratica con un turno di anticipo, oppure di un pareggio contro il Braga all’ultima giornata.

Ma anche in caso di pareggio o sconfitta, potrebbe comunque arrivare la qualificazione aritmetica: con un pareggio al Bernabeu, basterebbe una mancata vittoria del Braga contro l’Union Berlino, con una sconfitta per i partenopei a quel punto servirà anche la sconfitta della formazione portoghese. Se si dovesse arrivare all’ultima giornata nello scontro diretto al Maradona, in ogni caso, al Napoli basterà pareggiare contro il Braga. Dunque, ricapitolando, agli azzurri basta un solo punto a patto di ottenerlo contro il Braga, oppure una vittoria col Real per chiudere anzitempo la pratica, ma c’è sempre la chance di approfittare di un passo falso altrui.

NAPOLI AGLI OTTAVI SE: