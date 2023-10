MOVIOLA – Napoli-Real Madrid, rigore col Var: check lunghissimo, mani di Nacho e tanti dubbi

Calcio di rigore per il Napoli contro il Real Madrid col Var che richiama l’arbitro Clement Turpin al monitor per valutare un fallo di mano abbastanza rocambolesco da parte di Nacho. Difficilmente tocchi di questo tipo sono stati puniti col penalty, fatto sta che il fischietto francese decide, rivedendo le immagini, di punire il difensore spagnolo che aveva allungato il braccio anche se in caduta e in modo naturale. Dal dischetto va Zielinski ed è 2-2.