Mondiale per club 2025, il Milan resta fuori. Il Napoli può sperare (e la Juventus aspetta)

L’eliminazione del Milan dalla Champions League 2023/2024 sbarra la strada ai rossoneri in chiave Mondiale per club 2025. Come è noto, la rassegna cambierà formato, allargandosi a 32 squadre, otto delle quali dall’Europa. Le ultime quattro vincitrici della Champions League si aggiungono alle otto migliori del ranking (aspettando l’ufficialità sui criteri definitivi per la compilazione). Tra le squadre già certe del posto c’è l’Inter. Poi Bayern Monaco, Psg, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica. C’è posto per un’altra italiana. Non sarà il Milan, come detto. Al momento è la Juventus ad essere dentro, ma i bianconeri non giocano la Champions in questa stagione e il destino non è nelle loro mani. In corsa c’è il Napoli che con un buon percorso nella fase ad eliminazione diretta può sognare. Una sola possibilità per la Lazio: deve vincere la Champions.