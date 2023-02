Milan-Tottenham, Sky: “Tomori in tribuna, gioca Kjaer. Pioli non vuole rischiare”

Oltre a Bennacer, il Milan dovrà rinunciare ad un altro titolare per il match contro il Tottenham nel match di andata agli ottavi di finale di Champions League. “Non gioca Tomori, gioca Kjaer. Non c’è stata una vera ricaduta, ha provato poco fa, ma non ce l’ha fatta. Non andrà nemmeno in panchina”, ha detto Gianluca Di Marzio di Sky. L’ex Chelsea era stato provato in rifinitura, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Prevale la linea della cautela in casa rossonera.