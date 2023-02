Milan-Tottenham, Maldini: “Ci serve tempo. Riduttivo parlare di rinnovi ora”

“Le parole di Pioli fanno piacere, sono a Milanello tutti igiorni e cerco di dare il contributo dopo quello che ho vissuto con questa maglia fantastica. Il livello è altissimo, purtroppo ci arriviamo senza una grande forma e con qualche infortunato di troppo. Ci teniamo ad andare avanti e a fare bella figura, sarà una partita delicata. Vogliamo tenere aperto il risultato e giocarcela in Inghilterra. Ci vorrà tempo per tornare quelli che eravamo”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini nel pre partita del match degli ottavi di Champions League contro il Tottenham a San Siro. Sulla riunione con Cardinale, l’ex capitano taglia corto: “Non dico quel che ci siamo detti, abbiamo parlato in generale della situazione, della partita e del futuro. Parlare dei rinnovi è un pochino riduttivo, i calciatori devono concentrarsi su una competizione importante”. C’è spazio anche per un pensiero su Zaccheroni, ricoverato in rianimazione dopo la caduta in casa: “Speriamo che stia sempre meglio, siamo legatissimi a lui”.