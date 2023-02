Milan-Tottenham, Conte: “Il pubblico ha fatto la differenza, 80.000 avvelenati”

“Conoscevamo le difficoltà che potevamo incontrare. Secondo me la partita non è stata preparata male, ma abbiamo concesso un gol che si poteva evitare. La gara è stata in salita, il Milan si è difeso e bisogna essere bravi a prevenire le ripartenze, perché la fascia destra ti può ammazzare se non sei preparato. Ci sono stati buoni ritmi e una buona intensità. Le qualificazioni passano in due partite, oggi il pubblico ha fatto la differenza, c’erano 80.000 avvelenati che hanno spinto il Milan oltre l’ostacolo. Spero di avere una spinta simile nel mio stadio al ritorno”. Lo ha detto l’allenatore del Tottenham Antonio Conte dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. “Skipp e Sarr hanno giocato una buona partita. Abbiamo bisogno di trovare fiducia con Son e Kulusevski, che hanno bisogno di uno spunto. Possono creare difficoltà alle difese avversarie”, aggiunge l’allenatore italiano, che si sofferma sull’atteggiamento della squadra: “C’è un processo, speriamo non ci voglia tanto tempo. Tutti i giocatori possono migliorare, i difensori devono stare sul pezzo dal primo minuto fino all’ultimo. Serve pazienza e lavoro, anche se è difficile quando si gioca ogni tre giorni”.