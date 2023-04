Milan in semifinale: chi gioca la prima in casa? Il sorteggio

Il Milan vola in semifinale di Champions League. Il doppio confronto dei quarti di finale premia la squadra di Stefano Pioli, che si guadagna un posto tra le prime quattro della massima competizione europea per club. Ora, in semifinale, un’altra doppia sfida contro chi uscirà vincitrice dalla sfida tra Inter e Benfica, con i nerazzurri forti del 2-0 ottenuto in trasferta nella gara d’andata. Ma chi giocherà in casa l’andata delle semifinali? Il sorteggio effettuato nel mese di marzo ha decretato che la prima partita si giocherà al Meazza. C’è da decidere solo la data, che sarà martedì 9 o mercoledì 10 maggio.