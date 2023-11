Milan-Psg, tifoso francese processato per direttissima. Il giudice: “Fuori da Milano subito o carcere”

Il tifoso del Psg che, nell’ambito degli scontri con i supporter del Milan, è stato arrestato per aver aggredito un poliziotto con una spranga, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è stato processato per direttissima a Milano questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto in flagranza e ha disposto il divieto di dimora nel capoluogo lombardo: dovrà allontanarsi subito dalla città meneghina e non potrà fare ritorno pena il carcere. Il giovane, interrogato in aula, ha detto che “sono stati i tifosi del Milan ad attaccarci mentre noi eravamo seduti in un bar”, riporta l’Ansa, quindi ha aggiunto di non aver colpito lui l’agente ma di aver posato la spranga. Invece per il giudice ci sono “gravi indizi di colpevolezza” a suo carico e le “esigenze cautelari per la tutela della collettività”.