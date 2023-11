Milan-Psg, Giroud: “La Champions è sempre speciale per questa squadra”

“Volevamo una reazione dopo queste partite che non abbiamo gestito bene e secondo me stasera era la serata perfetta: abbiamo gestito la gara più o meno bene, abbiamo creato delle occasioni, abbiamo fatto delle belle finalizzazioni, a questo livello l’efficacia fa la differenza”. Lo ha detto l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, autore del gol vittoria contro il Psg in Champions League a San Siro. “Stasera – aggiunge il francese ai microfoni di Sky – penso che abbiamo rispettato anche la tattica che il mister ci ha chiesto in allenamento e non abbiamo fatto gli stessi errori dell’andata. La Champions per il Milan è una cosa speciale sempre, si vede con l’atmosfera, l’ambiente particolare di stasera. Volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall’inizio alla fine”, prosegue Giroud che poi chiosa: “Mi piace vedere la mia squadra così, sono molto orgoglioso. Questa è la prima vittoria in Champions, dobbiamo continuare così per qualificarci agli ottavi”.