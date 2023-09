Milan-Newcastle, infortunio per Maignan: problema al flessore, entra Sportiello

Infortunio al flessore per Mike Maignan durante Milan-Newcastle. All’80’ il portiere rossonero si è accasciato ed è stato medicato, salvo poi dover alzare bandiera bianca e così entra Marco Sportiello, il nuovo secondo rossonero. Tegola dunque per i rossoneri, che perdono uno degli uomini chiave per un problema di tipo muscolare che andrà valutato nelle prossime ore per capire la reale entità.