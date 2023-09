Milan-Newcastle, accoglienza positiva per Tonali: San Siro applaude e lui ringrazia

Accoglienza positiva per Sandro Tonali in Milan-Newcastle. Nel pre partita della sfida di San Siro, valida per la prima giornata di Champions League, il centrocampista ora in forza agli inglesi è tornato per la prima volta da avversario contro i rossoneri e i tifosi hanno applaudito, nel bel mezzo di tanti fischi per i suoi compagni, riconoscendogli un ruolo importante negli ultimi anni in cui la squadra di Pioli ha anche vinto uno scudetto. Il giocatore ha di conseguenza risposto agli applausi applaudendo a sua volta i tifosi rossoneri.