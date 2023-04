Milan-Napoli, la ‘solidarietà’ tra ultras: “L’onore ha un senso anche tra nemici” (FOTO)

Meno due ad uno dei pochi derby italiani di Champions League della storia. Milan contro Napoli, tensione a mille e misure di sicurezza preparate da giorni. Eppure la settimna di uno dei confronti più attesi si è aperta con la solidarietà reciproca tra le due curve, rivali da sempre: “Milano Ultras. L’onore ha un senso anche tra nemici”, si legge nello striscione firmato ‘Curva A’ ed esposto all’esterno dello stadio ‘Maradona’. Una risposta alla presa di posizione degli ultras rossoneri in occasione dell’ultimo match contro l’Empoli. In quel caso la curva sud del Milan aveva esposto uno striscione indirizzato a De Laurentiis: “E’ bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano”, con le lettere ADL evidenziate in rosso, tanto per non lasciare dubbi sul destinatario. In queste ultime settimane il presidente del Napoli ha chiesto una “legge Thatcher” per contrastare “quelli che non sono tifosi, ma delinquenti che mortificano i veri tifosi”.