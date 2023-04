Milan-Napoli sold out: 75.000 spettatori e coreografia a tutto stadio

Milan-Napoli a San Siro, andata dei quarti di finale di Champions League, è sold out. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono circa 75.000 gli spettatori attesi. I biglietti sono stati riservati agli abbonati e ai possessori della carta cuore Rossonero ed è prevista anche una coreografia a tutto stadio. Stasera il botteghino supererà gli 8 milioni, un dato più basso rispetto all’andata degli ottavi contro il Tottenham per via dei prezzi meno cari. Contro gli Spurs si toccò il primato italiano di incassi, con oltre 9 milioni e 133 mila euro.