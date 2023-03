Milan-Napoli, scatta la vendita per il quarto di finale: lunghe attese sul sito

Tra lunghe attese sul sito e frenesia social è iniziata la vendita dei biglietti per Milan-Napoli, match in programma il prossimo 12 aprile alle 21, che vale per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito le modalità di acquisto dei biglietti. La prelazione per abbonati Serie A è iniziata alle 12.00 di martedì 21 marzo e proseguirà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo. Ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23. Per i possessori della Crn: da venerdì 24 marzo alle 12.00, potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una Crn emessa entro l’8 marzo 2023. Vendita libera: l’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita. I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo. Tanti tifosi intanto hanno riscontrato attese di oltre un’ora sul sito del club rossonero.