Milan-Napoli, problemi al Var: comunicazioni a Kovacs tramite orologio

Milan-Napoli non è stata di certo una serata facile per l’arbitro romeno Kovacs. L’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 ha lasciato strascichi per le decisioni e il metro di giudizio tenuto dal direttore di gara che nella ripresa ha anche espulso Zambo Anguissa per doppia ammonizione. Tanti gli episodi contestati da entrambe le parti con un problema di fondo: c’erano problemi di comunicazione con il Var. “Era tutta la partita che l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva”, ha rivelato Calabria a fine partita. Il capitano rossonero si è lamentato ed ha protestato vigorosamente per il contatto su Saelemaekers: “A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, Il quarto uomo è stato lui a spingermi via, non capisco perché non posso parlare da capitano, e ho preso l’ammonizione. È un giallo alquanto stupido ma non capisco perché non posso parlare io che sono il capitano, mi sembra abbastanza inutile parlare di un’ammonizione che non ci stava”.

Visti i problemi audio e la comunicazione interrotta, soprattutto nel secondo tempo le comunicazioni sono arrivate via orologio. Nel display del direttore di gara arrivavano le interlocuzioni con la Sala Var: “Check over” e messaggi codificati che in caso di emergenza vengono appunto fatti arrivare sull’orologio del direttore di gara.