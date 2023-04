Milan-Napoli, Pioli: “Sognare ci fa bene, con noi scenderà in campo San Siro”

“Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene. Il campionato è un’altra storia. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Champions. Dobbiamo dare il massimo ed essere concentrati”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli a San Siro. Il 4-0 del ‘Maradona’ è il passato e il doppio confronto europeao sarà un’altra storia. “Bisogna giocare con grande attenzione, contro una squadra di grande qualità che sa approfittare di ogni singolo errore”, spiega Pioli in conferenza, prima di lanciare un appello al pubblico: “Con noi scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno la spinta per giocare al massimo“.

Davanti c’è una corazzata, che è ad un passo dallo Scudetto e che ha fatto registrare numeri record in Champions: “Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol nel torneo e che ha vinto più partite dopo il Bayern Monaco ma ci siamo preparati bene e siamo pronti. Daremo il massimo. Siamo rimasti in otto e sono tutte forti. Non so che scelte farà Spalletti, ma potrebbe avere un atteggiamento diverso in fase difensiva. Non so come costruiranno. Ma dobbiamo capire su quali spazi cercare di affondare di più“, aggiunge.