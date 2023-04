Milan-Napoli: la radiocronaca di Francesco Repice (AUDIO)

di Christian Poliseno

Il Milan trionfa in casa contro il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Decisivo il gol di Bennacer al minuto 40′. Nel secondo tempo arriva poi l’espulsione di Zambo Anguissa e il giallo per Kim che era diffidato: entrambi salteranno la gara del Maradona. Una sola rete, ma tante emozioni. E la radiocronaca di Francesco Repice regala un qualcosa in più ad un match in ogni caso storico per entrambe le squadre. Di seguito, ecco il commento di Repice.