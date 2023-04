Milan-Napoli, i convocati di Spalletti: non c’è Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la sfida di domani a San Siro contro il Milan, andata dei quarti di Champions League. Come ampiamente previsto, non è presente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano non si è mai allenato in gruppo da quando ha patito l’infortunio muscolare e non potrà aiutare i compagni nella prima delle due gare contro i rossoneri. Out anche Giovanni Simeone, infortunatosi nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. C’è invece Giacomo Raspadori, che si è allenato regolarmente in gruppo durante la rifinitura odierna a Castel Volturno.