Milan-Napoli ai quarti di Champions: le reazioni social

Social scatenati dopo il sorteggio valevole per i quarti di finale di Champions League. L’Italia è sempre più presente, e lo sarà ancora di più in una delle sfide: Milan e Napoli si affronteranno per il passaggio in semifinale. Tutto sommato i tifosi italiani non sono rimasti insoddisfatti, c’è chi professa già la vittoria di un’italiana, chi invece spera nel derby in semifinale tra Milan e Inter. Chi invece ammette che la squadra rossonera ha avuto persino “sfortuna” a pescare la formazione di mister Spalletti. Chi invece analizza la sfida in tutta la sua possibile bellezza. “Vinca il migliore….”

#MilanNapoli è la nostra sfida da ragazzi. È Maradona che segna un gol impossibile, è il San Paolo che si alza in piedi ad applaudire l’avversario, è il rispetto tra i due capitani, è la nostra prima volta contro un pezzo di storia della Champions. Vinca il migliore…#UCLdraw pic.twitter.com/jC9zbALsfY — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) March 17, 2023