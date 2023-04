Milan-Napoli 1-0, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene. Attegiamento buono, continuiamo così”

Alla fine della gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, vinta per 1-0 in casa contro il Napoli, il centrocampista ed autore del gol, Ismael Bennacer, ha così parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: “Abbiamo lavorato bene, facendo quello che ci ha chiesto il mister. Manca però ancora una partita e tra tre giorni torniamo in campo per il campionato. Dobbiamo recuperare il più possibile. Oggi l’atteggiamento è stato buono e dobbiamo continuare così. Abbiamo sofferto all’inizio, ma poi ci siamo sistemati bene e abbiamo tenuto di più la palla. Dobbiamo lavorare ancora di più in vista del ritorno”.