Milan-Inter, Tronchetti Provera: “Primo tempo nerazzurro da manuale, Inzaghi molto bravo”

L’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto a ‘Il Foglio Sportivo a San Siro’, evento organizzato dal quotidiano milanese al Meazza, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Milan nella semifinale di Champions League: “Il primo tempo è stato da manuale, bravi tutti. Per ora è andata bene, poi vedremo. Se andrò a Istanbul in caso di finale? E’ l’ultima cosa di cui parlo. Inzaghi è stato molto bravo, riesce a dare un bel gioco, ha un centrocampo molto forte, la squadra è messa in campo molto bene. In campionato molte partite era meglio non vederle, adesso le cose vanno, speriamo continui così”.

“Dzeko è il giocatore che mi ha colpito di più, ha fatto delle cose che non pensavamo riuscisse a fare alla sua età, il centrocampo con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella è stato sorprendente. Le maglie dell’Inter senza sponsor? E’ difficile sostituirci”, ha concluso ironizzando Tronchetti Provera.