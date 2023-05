Milan-Inter, Leao lavora a parte: solo palestra

Allenamento mattutino per il Milan e Rafa Leao in vista della semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Come riporta Milannews, l’attaccante portoghese non ha lavorato in gruppo dopo l’elongazione all’adduttore della coscia destra accusato contro la Lazio. L’esterno ha svolto un lavoro personalizzato in palestra dove ha svolto cure e terapie. Le sue condizioni sono da monitorare giorno dopo giorno, ma Pioli studia le alternative per la fascia sinistra in vista dell’euroderby.