Milan, i cori dei tifosi del Borussia negli altoparlanti a Milanello: così i rossoneri si preparano al Muro Giallo

Alla viglia della seconda gara di Champions League, il Milan si prepara alla sfida in casa del Borussia Dortmund in maniera particolare. A Milanello infatti, durante l’allenamento dei rossoneri, sono stati diffusi attraverso gli altoparlanti i cori dei tifosi del Borussia Dortmund. Questo per preparare la formazione di Pioli all’ambiente che si troverà di fronte al Signal Iduna Park, stadio noto per il calore dei tifosi della Südtribüne che compongono il cosiddetto “Muro Giallo”.