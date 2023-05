Manchester City-Real Madrid, tutto lo stadio fischia l’inno della Champions League (VIDEO)

di Mario Boccardi 44

I tifosi del Manchester City si schierano contro l’UEFA prima del fischio d’inizio della sfida contro il Real Madrid, ritorno della semifinale di Champions League. Tutto l’Ethiad Stadium ha, infatti, fischiato pesantemente l’inno della Champions League in aperta polemica con l’associazione del calcio europeo, che ultimamente sta indagando tra i Citizens per capirci meglio su alcune presunte violazioni finanziarie. Scene che sono destinate a far discutere.