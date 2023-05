Inter-Milan, Giroud: “Perdere è molto doloroso, ma hanno meritato”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League a seguito della doppia sconfitta contro l’Inter: “All’andata hanno fatto 2 gol in 3 minuti, tutto è diventato più difficile, malgrado fossimo rimasti in partita per il ritorno. Avremmo potuto segnare nel primo tempo, ma non l’abbiamo fatto, pur avendoci sperato fino alla fine. Poi il gol di Lautaro ha reso tutto ancora più complesso. Li abbiamo battuti in campionato, ma hanno meritato in queste due gare. Sono competitivo, perdere ora è molto doloroso, specialmente contro l’Inter. Dobbiamo essere orgogliosi e pensare di nuovo al campionato e alla qualificazione per la prossima Champions. Dobbiamo ingoiare questo rospo e guardare avanti. Spero di qualificarmi per il prossimo anno”.