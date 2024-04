Real Madrid-Manchester City, parla Rodri: “Ora sappiamo cosa vuol dire vincere la Champions”

“Domani non si deciderà nulla, questa è una doppia sfida e c’è anche la gara di ritorno. Noi però abbiamo l’esperienza della scorsa stagione, sappiano cosa vuol dire vincere questa competizione. In campo siamo più sereni”. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid il centrocampista del Manchester City, Rodri, autore del gol vittoria nella finale dello scorso anno contro l’Inter: “Abbiamo imparato dal passato, dalle sconfitte e dalle vittorie. Siamo molto più maturi rispetto a quando li abbiamo affrontati per la prima volta, ora sappiamo bene cosa fare contro il Real Madrid. Loro hanno molto più controllo della partita rispetto a prima, molto del suo calcio passa attraverso Kroos che è il loro ‘metronomo’, mentre Vinicius e Rodrygo appaiono molto nelle loro zone del campo. Dovremo seguirli con attenzione, e in campo avere personalità e tenere il controllo del pallone. Credo in un risultato positivo, sarà un’altra battaglia e spero che finisca come nella scorsa stagione”.