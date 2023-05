Manchester City-Real Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester City e Real Madrid, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. Secondo atto di questa spettacolare sfida in cui ci si gioca l’opportunità di affrontare l’Inter nella finale di Istanbul. Si parte dall’1-1 dell’andata, quando Kevin De Bruyne rispose al gol di Vinicius. I Blancos di Carlo Ancelotti vedono l’ennesima finale di questa manifestazione a portata di mano, ma i Citizens non vogliono uscire a mani vuote per l’ennesima volta. La sfida è in programma oggi, mercoledì 17 maggio all’Etihad Stadium di Manchester. Diretta su Amazon Prime Video.