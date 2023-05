Manchester City-Real Madrid, gol Bernardo Silva: assist illuminante De Bruyne (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

E’ 1-0 a Etihad ed è anche il minimo sindacale per quanto visto nei primi venti minuti di Manchester City-Real Madrid. Illuminante come al solito l’assist targato De Bruyne che va a pescare il peggiore in campo dell’andata, Bernardo Silva, perfetto nell’operazione riscatto con il suo tiro sul primo palo da posizione vantaggiosa che non lascia scampo a Courtois. In alto ecco il video della rete.