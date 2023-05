Manchester City-Real Madrid 4-0, Ancelotti: “Il mio futuro è chiarissimo, qua non si fanno drammi”

Intervistato ai microfoni di Prime Video, Carlo Ancelotti ha così commentato il 4-0 subito dal suo Real Madrid per mano del Manchester City. “Hanno giocato meglio di noi e hanno meritato – ha affermato l’ex allenatore di Milan e Napoli -. Hanno pressato forte, prendendo vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo provato a riprenderla ma è stato impossibile. È un risultato che si deve accettare, non ho visto un calo psicologico dei miei giocatori. Perez è venuto negli spogliatoi a salutare. Il Real deve pensare a far meglio in futuro. Non è un dramma, può succedere di uscire in semifinale. Abbiamo disputato una grande Champions, ci sta non vincerla ogni anno”, ha concluso Ancelotti.