Manchester City-Inter, Sommer: “Siamo pronti, possiamo fare bene”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Champions League contro il Manchester City: “Non vedo l’ora di giocare questa partita. Siamo preparati, abbiamo lavorato il più possibile per gare come questa. Non abbiamo ancora dimostrato il massimo, ma la stagione è lunga ed è normale che all’inizio le cose non vadano come sperato. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova competizione“.

Sulla finale tra City e Inter del 2022, invece: “Pensare a quel match perso due anni fa è difficile perché io non c’ero. Posso dire che la scorsa stagione è stata fantastica con lo scudetto conquistato. Per fare bene in Champions serviranno lavoro, cuore e coraggio, oltre a tanta energia. Non ci aspettiamo regali dalle nostre rivali. Da quando sono arrivato all’Inter ho visto molte cose che avevo già apprezzato nella finale. La squadra ha difesa la porta in tutti i modi“.

Infine, un commento su Erling Haaland: “Ho giocato spesso contro di lui e so come si comporta in campo. Ma domani non dovremo fermare lui bensì il Manchester City, una squadra con giocatori di qualità. Possiamo fare bene perché anche noi abbiamo qualità e difendiamo bene“.