Manchester City-Inter, Sandro Mazzola: “Non vedo protagonisti Lukaku e Haaland”

“Il City va affrontato con molta intelligenza. Se si entra in campo senza idee sei fregato. Bisognerà entrare con umiltà, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi”. Queste le parole all’Adnkronos di Sandro Mazzola, ex bandiera nerazzurra, sulla finale di Champions League a Istanbul il 10 giugno tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. “Lukaku e Haaland non li vedo protagonisti, ma magari sbaglio. L’Inter deve restare unita perché siamo l’Inter, siamo forti! Inzaghi? Grande allenatore -conclude- chiuderà tutti fuori dallo spogliatoio e spronerà i ragazzi a dare il massimo”. Nove volte candidato alla vittoria del Pallone d’oro, Mazzola si laureò miglior marcatore nella Coppa dei Campioni 1963-1964. L’ex fantasista ha vinto il trofeo più ambito due volte in maglia nerazzurra.