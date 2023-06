Manchester City-Inter, Guardiola: “Ho scelto Akè perché Walker serve per un altro tipo di partite”

Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di BT Sports a pochi minuti dalla finale contro l’Inter: “Rinunciato a Walker perché ci serve per una altro tipo di partite. È stata una scelta difficile perché è un giocatore importante. Ma per il modo in cui vogliamo difendere e attaccare avevamo bisogno di un altro tipo di giocatore. Le squadre italiane sono competitive, l’Inter è ben organizzata, compatta e aggressiva. È una questione culturale italiana ed è una cosa che ammiro”.