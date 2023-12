Manchester City, il ds Beguiristain: “Copenaghen? Ricordiamoci cosa è successo allo United”

“C’erano altre opzioni, però va bene così. Non mi importa quanto accaduto due anni fa”. Lo ha detto Txiki Beguiristain, direttore sportivo del Manchester City, dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha frapposto agli inglesi e campioni in carica il sorprendente Copenaghen: “Abbiamo invece chiaro il ricordo di quanto accaduto in questa fase a gironi, il Copenaghen ha eliminato Galatasaray e Manchester United, in teoria più forti”.