Manchester City, Guardiola: “Il calcio è fare gol, anche ai rigori: Real Madrid in semifinale, noi no”

“Avrei preferito vincere, ma complimenti al Real Madrid. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo giocato in modo eccezionale in tutti i reparti. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ecco cosa è successo”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo i quarti di finale di Champions League in cui è arrivata l’eliminazione ai rigori per mano del Real Madrid: “Il calcio è fare gol e loro lo hanno fatto un po’ meglio di noi su rigore. Loro sono in semifinale, noi no. A volte puoi vincere ai rigori, a volte no. Ma nella partita non abbiamo concretizzato le occasioni che avevamo, anche se abbiamo difeso bene. Tutti hanno giocato ad alto livello. Avevamo detto che avremmo dovuto essere al meglio per affrontare il Real Madrid e così è stato. Complimenti a loro per la capacità di difendere e resistere fino alla fine, hanno fatto molto bene e a noi sono mancati dei dettagli”.