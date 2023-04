Manchester City-Bayern Monaco, Guardiola: “Ci proviamo come ogni anno, ma le avversarie sono forti”

La Champions League resta l’unico trofeo mancate nella bacheca di Pep Guardiola da quando è l’allenatore del Manchester City. Il tecnico non sa se quest’anno potrà essere l’anno giusto, ma l’obiettivo di certo è chiaro: “Voglio vincerla, molto. Vogliamo provarci. È un onore essere qui contro un top club come il Bayern Monaco. Non daremo nulla per scontato. Dobbiamo giocare due partite, da domani”, spiega Guardiola in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco.

“La domanda arriva ogni singola stagione e lo capisco. Noi ci proviamo ogni stagione, ma anche le squadre che affrontiamo sono forti e vogliono vincere. Vogliamo provarci ma questo non significa che vinceremo”, ha aggiunto il tecnico spagnolo. Un Bayern Monaco che arriva a questo appuntamento dopo aver cambiato recentemente tecnico, passando da Nagelsmann a Tuchel: “Si tratta di due allenatori creativi nel modo in cui modellano le loro formazioni. Sarebbe stato difficile con Julian e sarà difficile anche contro Tuchel, ma penso più a quello che faccio con la mia squadra”, ha ribadito Guardiola, che ritrova Tuchel contro cui ha perso la finale di Champions League 2021 contro il Chelsea. “È successo. Sconfitte e vittorie rimangono allo stesso livello. Vanno dimenticate. Non prendo attenzione a cosa è successo in passato. Fa parte del gioco”, ha concluso Guardiola.