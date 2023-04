Manchester City-Bayern Monaco 3-0, Guardiola: “Superiori nel finale”. Tuchel: “Ottima prova per 70′”

“Il risultato è incredibile, perchè per 60 minuti è stata una partita molto equilibrata. Anche se eravamo andati in vantaggio con un grande gol di Rodri, abbiamo lasciato troppo spazio sulle fasce.” Parole di Pep Guardiola, che ha analizzato nel post-partita l’andamento di Manchester City-Bayern Monaco 3-0, andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Il tecnico dei Citizens sottolinea la crescita dei suoi nel finale: “Gli ultimi 30 minuti siamo stati superiori, è stata una bella partita ma sono stato tre anni a Monaco e so che sarà durissima giocare là. Servirà grande personalità.”

Ovviamente è molto meno soddisfatto Thomas Tuchel, che alla quarta partita sulla panchina dei bavaresi spiega: “Mi rifiuto di parlare di prestazione negativa, per 70 minuti la prova è stata ottima. Il risultato è troppo severo, siamo stati puniti nei nostri momenti migliori. Nessuno regala niente, ma ho fiducia. Ci manca un po’ di condizione, il risultato è molto amaro da digerire.”

MANCHESTER CITY-BAYERN 3-0: PAGELLE E TABELLINO

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)